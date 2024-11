Il conducente ha perso il controllo del mezzo. È in ospedale ma non è grave. Qualche disagio per la viabilità

Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta sulla tangenziale ovest per un incidente stradale. La vettura coinvolta è una Fiat 600 che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale.

A bordo della vettura il solo conducente, un giovane, che ha riportato ferite lievi. Lo stesso è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118 che ha provveduto al trasporto presso la struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza. Qualche disagio per la viabilità.