Un autoarticolato adibito al trasporto di azoto liquido è rimasto bloccato questa mattina sulla strada provinciale 72 in località Montecovello nel Catanzarese. L'automezzo stava percorrendo il tratto di strada in salita caratterizzato da una serie di tornanti in prossimità di una nota azienda calabrese quando, per il manto stradale reso viscido dalla pioggia e per il peso del carico trasportato, si è bloccato lungo la carreggiata non riuscendo a riprendere la marcia. L’inconveniente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale supportato dagli uomini del distaccamento di Girifalco e di un’autogru, i quali hanno trainato il mezzo pesante in una zona sicura permettendogli così di riprendere il viaggio. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione. Il tratto di strada, in considerazione della pericolosità della sostanza trasportata, è rimasto chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.

l.c.