Il conducente ha scaricato il materiale che stava trasportando per evitare che l'incendio si propagasse

Panico sull'autostrada A2 tra lo svincolo di Lamezia Terme e Falerna. Un autoarticolato ha preso improvvisamente fuoco sulla trafficatissima arteria generando notevoli disagi. Il mezzo pesante stava trasportando tubi per l'irrigazione in polietilene che il conducente ha provvidenzialmente scaricato non appena essersi reso conto delle fiamme che si propagavano. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Nicastro che hanno sedato il rogo e la polizia stradale. Si registrano disagi alla circolazione in direzione Reggio Calabria.

Luana Costa