Le parole dell’avvocato della famiglia Vinci pronunciate in conferenza stampa a Vibo: «Ci sono elementi oggettivi che devono fare scattare la scorta»

«Non hanno compreso la gravita di quanto accaduto il 9 aprile scorso a Limbadi». Così l'avvocato Giuseppe De Pace durante la conferenza stampa in corso nella sede della Confcommercio di Vibo Valentia. Accanto a lui la signora Rosaria Scarpulla, madre di Matteo Vinci, il biologo 42enne morto nell'esplosione dell’ autobomba in cui è rimasto gravemente ferito anche il marito Francesco Vinci, ricoverato al centro grandi ustioni di Palermo. «La mia assistita corre un pericolo imminente di morte» dice il legale che poi ripercorre l'escalation di attentati subiti dalla famiglia Vinci-Scarpulla.

L’escalation di spedizioni punitive contro la famiglia

«Nel 2014 la prima spedizione punitiva, poi l'incendio di un capannone, la muratura delle finestre dell' abitazione di campagna. Il 30 ottobre 2017 Vinci subisce un' aggressione di puro stampo mafioso che gli procura la perdita di tutti i denti e una lesione cerebrale. Gli autori dell'escalation sempre denunciati con nomi e cognomi. Fino alla bomba del 9 aprile. Basta?» Si domanda l'avvocato che si rivolge al prefetto e al ministro dell'interno Marco Minniti. Alla luce dei fatti la signora Rosaria necessita di una scorta seria e non di misure tutorie, entità evanescente.

Rosaria Scarpulla testimone e collaboratore di giustizia

«Ci sono elementi oggettivi che devono fare scattare la scorta. La Signora Scarpulla – aggiunge l’avvocato - è l' unico testimone capace di indicare col suo indice i responsabili dell' attentato. In una Terra di omertà, una coraggiosa madre disposta a collaborare con la giustizia deve essere tutelata. La Signora è figlia di un dio minore?». «Se il ministro dell'interno non provvederà a dare una scorta seria, allora invito le associazioni antimafia a coordinarsi per predisporre una scorta civile a protezione della signora Scarpulla» L'avvocato De Pace conclude la conferenza ribadendo come Matteo Vinci meriti i funerali di Stato perché era un giusto.

«Matteo venga riconosciuto vittima di mafia»

