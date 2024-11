Illeso il conducente che è riuscito a scendere dal mezzo prima che le fiamme si propagassero. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale

Un autobus della Lamezia Multiservizi, società che gestisce il trasporto pubblico locale a Lamezia Terme, ha preso fuoco questa mattina mentre stava per iniziare il suo consueto percorso. L'automezzo stava transitando in via Perugini quando l'autista, che in quel momento era solo, ha visto il fumo sprigionarsi dalla parte posteriore dove si trova il motore. L'uomo e' riuscito a fermare e scendere dal pullman prima che le fiamme si propagassero al resto del mezzo che e' andato quasi interamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.