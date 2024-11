Al momento dell’incendio sul mezzo non vi erano passeggeri. Sul posto i vigili del fuoco

Un incendio ha coinvolto un autobus a Rende. L’episodio lungo viale Principe. Traffico in tilt nel tratto che collega la città con Cosenza. Nel tardo pomeriggio ha preso fuoco un mezzo del trasporto urbano cosentino. Per fortuna, al momento dell’incendio sul pullman non c’erano passeggeri, ma solo l’autista che è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.