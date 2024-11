Dopo l'ordinanza firmata oggi dal presidente facente funzioni Spirlì, da sabato 24 ottobre dalle ore 24 alle 5 sarà possibile uscire di casa solo per motivi di comprovata necessità. Scarica qui l'autodichiarazione

Torna l'autocertificazione. Grande protagonista durante la prima ondata di coronavirus, ora è di nuovo necessaria per muoversi fuori casa in quelle fasce orarie in cui sono state poste delle limitazioni agli spostamenti.

L’ordinanza numero 79, firmata oggi dal presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, prevede lo stop agli spostamenti su tutto il territorio regionale, dalle ore 24 fino alle ore 5 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà però necessario esibire una autodichiarazione. (CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO)

Resta consentito, in ogni caso, fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza ed il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza per gli avventori degli esercizi pubblici attivi fino alle ore 24. Tali provvedimenti sono in vigore dalle ore 24 di sabato 24 ottobre.