«L'autonomia differenziata non può essere differenziata nel senso che il Sud è diverso dal resto d'Italia. Forza Italia vuole che il Sud sia tutelato e possa beneficiare di quella che è la scelta di andare verso le riforme». Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a Caserta alle domande dei giornalisti sull’autonomia differenziata.

«Stiamo lavorando - aggiunge - perché anche il percorso di autonomia vada nella direzione di una tutela equilibrata di tutte le regioni. Avremo attenzione alla questione di Roma capitale, quindi non sarà certamente un percorso che può danneggiare le regioni del Sud. Già in manovra abbiamo deciso di dar vita ad un comitato composto da ministri, compreso quello delle Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per individuare i Lep, livelli essenziali di prestazioni così come richiesto da tante Regioni».