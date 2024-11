Il commissario straordinario Andrea Agostinelli è stato indicato presidente dell’Autorità portuale di Gioia Tauro dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini.

Dopo un tira e molla andato avanti per diversi mesi e le indiscrezioni che volevano Alberto Chiovelli quale futuro presidente dell’Ente, ora arriva la mossa del ministro Giovannini. Ora manca solo un ultimo step: entro 30 giorni il governatore ff della Regione Calabria, Nino Spirlì, dovrà esprimere il proprio parere al fine di perfezionare l’intesa prevista dalla legge. Un passaggio che appare abbastanza formale, sebbene l’attuale presidente ff della Regione ci abbia ormai abituato a scelte tutt’altro che scontate.

Di certo, la designazione del ministro Giovannini appare un importante riconoscimento nei riguardi di Agostinelli. Il commissario, infatti, negli ultimi anni, ha dovuto affrontare alcune fra le più difficili sfide per la comunità portuale, come il periodo di forti licenziamenti da parte di Mct, che portò alla costituzione di un’agenzia portuale finalizzata alla ricollocazione dei lavoratori. Poi l’intesa con Msc, la fuoriuscita di Contship e l’ingresso di Aponte quale unico armatore nel settore del transhipment, con il contestuale riassorbimento del personale, anche in virtù delle cause vinte dai lavoratori davanti al giudice del lavoro. Insomma, una situazione che da drammatica è divenuta molto interessante, con investimenti ingenti dell’armatore ed anche dell’autorità portuale che ha messo a disposizione l’acquisto di nuove tecnologie e la realizzazione di opere importanti per migliorare e rendere ancora più sicuro il traffico navale nello scalo gioiese, con un corrispondente incremento di volumi di container giunti da ogni parte del mondo. Una sfida vinta anche nell’epoca pandemica, con un porto che non si è mai fermato ed ha rappresentato un baluardo, anche quando tutte le altre attività erano bloccate da decreti e zone rosse.