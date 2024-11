Il presidente dell’Anas Gianni Vittorio Armani ha presentato il Piano di manutenzione programmata relativo a 58 km di rete viaria

Si è concluso da poche ore l'incontro tra la stampa ed il presidente di Anas Gianni Vittorio Armani in visita a Cosenza per presentare il piano di manutenzione programmata che interessa 58 km di autostrada.



Gli interventi riguardano soprattutto gli standard di sicurezza per un investimento già interamente finanziato di oltre 1 miliardo di euro, d'intesa con il Governo ed il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.



Il piano interessa il tratto tra le province di Cosenza e Vibo Valentia ed è finalizzato ad accrescere la capacità trasportistica nel sud oltre che l'interconnessione con i principali nodi logistici e commerciali del territorio. Il presidente Anas, Armani ha tenuto a precisare che gli interventi in corso e quelli da realizzare incrementeranno gli standard di sicurezza e metterà a disposizione del territorio una infrastruttura nuova ed efficiente.



Il programma da realizzare nel prossimo quinquenni riguarderà tre tratte autostradali: tra lo svincolo di Morano Calabro e quello di Firmo/Sibari; tra lo svincolo di Cosenza sud e quello di Altilia e quello tra lo svincolo di Pizzo Calabro e Sant'Onofrio. Il piano consiste prevalentemente nel rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica, nell'istallazione di nuove barriere di e rete di protezione sui viadotti; nell'adeguamento degli impianti tecnologici e di illuminazione degli svincoli e delle gallerie e dell'incremento di piazzole di sosta. Sono preveiste inoltre alcune complanari, in particolare tra Cosenza e Altilia per dotare l'autostrada di una corsia di arrampicamento per i mezzi pesanti.



Infine è prevista l'istallazione del sistema "Smart Road" che permetterà di interconnettere gli utenti tra loro e con l'infrastruttura autostradale fornendo accesso ad una rete di servizi attraverso una connessione wire less con un wi fi che consentirà una continuità del segnale ai veicoli in movimento.