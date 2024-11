Molti mezzi leggeri e pesanti sprovvisti di dotazioni invernali

La neve non concede tregua, quest'oggi, alla Calabria dove i fiocchi continuano a cadere copiosi, con oltre 30 centimetri di neve caduta in poche ore nel cosentino. Prosegue senza sosta il lavoro di Anas, che sta intervenendo con oltre 50 uomini su strada, 20 nelle Sale Operative e 25 mezzi spazzaneve e spargisale operanti lungo tutta l'autostrada, in particolare nel tratto compreso tra Sala Consilina e Piano Lago.



A causa dell'intraversamento di alcuni mezzi sprovvisti di dotazioni invernali, nonostante le ordinaze, sul tratto calabrese dell'Autostrada A3 "Salerno-Reggio Calabria" permane traffico bloccato tra Cosenza ed Altilia Grimaldi, in particolare al km 263 in direzione sud e al km 277 in direzione nord.



Continua a nevicare lungo l'intera tratta compresa tra Padula e Falerna.



Anas è impegnata, assieme alla Polizia Stradale, nel prestare supporto a tutti gli automobilisti in difficoltà per consentire loro di raggiungere lo svincolo autostradale più vicino.



Le nevicate proseguono anche sulle altre strade della Calabria, in particolare in provincia di Cosenza, ma sulle statali di competenza Anas non si registrano particolari disagi.



Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde gratuito 800 841 148, attivo dal 1° gennaio 2016.