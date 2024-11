Il 55enne dovrà rispondere di detenzione illecita di arma da guerra, porto in luogo pubblico di arma clandestina, detenzione abusiva di munizioni e ricettazione

Aveva addosso una pistola carica. Per questo, i carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni, insieme a quelli di Scilla, hanno arrestato Salvatore Placido Sofi, di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di arma da guerra, porto in luogo pubblico di arma clandestina, detenzione abusiva di munizioni e ricettazione.

Sottoposto a perquisizione personale, addosso gli è stata trovata una pistola calibro 7,65 con matricola estera pronta all’uso, con proiettile in canna, cane armato e caricatore inserito contenente 6 colpi oltre ad una confezione in cellophane con altre 10 cartucce dello stesso calibro. In casa di Sofi i carabinieri hanno poi trovato 6 cartucce a palla calibro 12 e 4 cartucce a palla calibro 20.