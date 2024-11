L’uomo è stato denunciato per violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza. Le indagini partite da diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini che lamentavano disfunzioni nel servizio postale

Aveva in casa oltre 40 kg di lettere che avrebbe dovuto consegnare e che non erano mai giunte a destinazione. Lo hanno scoperto i Carabinieri della stazione di Locri ed i loro colleghi della stazione di Sant'Ilario dello Jonio (Rc) che hanno denunciato un uomo di 39 anni di Locri per violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza. L'uomo, incaricato da Poste Italiane della consegna a domicilio della corrispondenza, avrebbe omesso di consegnare la posta ai destinatari. I Carabinieri, ricevute diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini che lamentavano disfunzioni nel servizio postale, hanno avviato indagini, effettuando una perquisizione domiciliare nell'abitazione del 39enne, dove hanno rinvenuto un cumulo di lettere, conseguentemente sottoposte a sequestro.



Durante lo scorso mese di gennaio i Carabinieri avevano gia' denunciato un 59enne della zona, in servizio in un centro secondario di distribuzione postale della Locride, in quanto ritenuto responsabile dello stesso reato. L'uomo era stato sorpreso dai militari dell'Arma mentre gettava della corrispondenza in un cassonetto della spazzatura. Anche in quel caso le indagini erano state avviate dopo la denuncia presentata da un cittadino.