Un 48enne di Camigliatello Silano è stato arrestato dai carabinieri, in flagranza di reato, perché trovato in possesso di funghi allucinogeni. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari della locale Stazione hanno proceduto ad una perquisizione personale e domiciliare nei suoi confronti, rinvenendo e sequestrando, all’interno della sua abitazione, due barattoli in vetro, contenenti complessivamente 109 funghi allucinogeni ed un bilancino elettronico di precisione.

È stato, quindi, tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In esito agli accertamenti tecnici, è emerso che i funghetti contenessero il principio attivo stupefacente, denominato “psilocina”, inserito nella tabella normativa degli “allucinogeni”. L’arresto in flagranza di reato è stato convalidato, su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, dal locale Tribunale, con applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.