E' stato ritenuto responsabile del reato di abbandono di minore e, per questo motivo, condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione. Questa la pena inflitta dal giudice del Tribunale di Roma nei confronti di Marco Alessandro Pronesti, il 33enne che, tra il 7 e l'8 gennaio scorsi, lasciò il figlio di 3 anni in auto, nonostante il gelo, per andare a giocare in una sala slot di Ostia, sul litorale romano.

Il 33enne, originario di Vibo Valentia, era stato fermato dai carabinieri dopo essere stato rintracciato, intorno alle 4, all’interno di un locale.

Il bambino, infreddolito, aveva attirato l’attenzione di una pattuglia dei militari dell’Arma. Durante l'udienza di convalida il 33enne, padre di quattro figli, aveva ammesso di aver lasciato il più piccolo in macchina per salutare un amico e fare qualche giocata alle slot. Stando alle dichiarazioni dell’uomo, il tutto sarebbe durato un quarto d'ora. Il piccolo è stato affidato alla madre.