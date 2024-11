Al via «il bollettino del mare»: da venerdì 12 luglio, e per tutta la stagione estiva, il format LaC Viaggiare, (viaggi, cultura e turismo) torna ad anticipare cosa riserverà la navigazione e la frequentazione dei mari e delle spiagge calabresi nell'arco del fine settimana. La messa in onda, ogni venerdì e sabato, avverrà all’interno della fascia oraria mattutina riservata all’informazione, tra le 7.00 e le 8.30. Altre repliche, saranno eventualmente previste a ridosso del tg di LaC giornaliero e serale.

Previsioni marittime e avvisi

Spazio a previsioni marittime, avvisi ai naviganti, consigli per la sicurezza, indicazioni ai bagnanti. Il servizio è reso possibile grazie all’avvio di una seconda stagione di collaborazione tra Guardia Costiera - comando territoriale Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e Gruppo Pubbliemme, hub di comunicazione e media tra i più importanti del Mezzogiorno, che al mare ha sempre dato il rilievo e l'attenzione che merita, ponendolo al centro di contenuti e contributi veicolati dai media del suo Network LaC.

Dal cuore della sala operativa della CP Vibo

Il bollettino, che offre un quadro puntuale delle condizioni del mare per il week end, è curato dagli esperti militari in forze al comando, e viene girato nel cuore della sala operativa vibonese, e ricco di informazioni di servizio, è già partita. Target di riferimento, non solo i diportisti, ma tutti coloro che con il mare vivono e lavorano. Operatori di categoria e bagnanti, bagnini e pescatori, residenti e commercianti. Questa seconda campagna di comunicazione di servizio, avverrà sotto l'occhio vigile del Comandante di Fregata Giuseppe Spera, massima autorità del compartimento marittimo che comprende Vibo, Catanzaro Cosenza e Potenza, e che si estende per 240 chilometri, comprendendo 4 province e 36 comuni della fascia tirrenica tra Basilicata e Calabria. Segnale forte, di fiducia da parte delle forze preposte al controllo della navigazione e della difesa del nostro mare.