Si è professato estraneo ai fatti, l’avvocato Pierpaolo Greco, arrestato in flagranza di reato insieme al collega Pasquale Barbieri, dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, coordinati dalla locale Procura. I due dono accusati di concussione.

Greco si è difeso già durante l’interrogatorio tenutosi giovedì notte in caserma. E oggi, davanti al gip, assistito dal suo avvocato Francesco Iacopino, ha chiesto di poter leggere le carte per poter dimostrare la propria versione dei fatti. Il pm ha chiesto per lui la conferma del carcere, ma il gip - pur convalidando l'arresto - ha accolto la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa. Per Greco pertanto sono stati disposti i domiciliari. Convalidato anche l'arresto di Pasquale Barbieri, che era già in regime di detenzione domiciliare.