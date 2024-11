La penalista ha ottenuto undici voti su ventuno e succede a Vittorio Gallucci nel ruolo che in passato fu di Ambrogio Arabia e Nicola Serra

Ornella Nucci è il nuovo presidente dell’Ordine degli avvocati di Cosenza, proclamata tale dopo la prima riunione del Consiglio che si è svolta oggi pomeriggio in Tribunale. La penalista ha ottenuto undici voti su ventuno, quanto bastava per arrivare alla maggioranza assoluta, e quindi sarà la prima donna a rivestire per i prossimi quattro anni il ruolo prestigioso che, tra gli altri, fu di Ambrogio Arabia e Nicola Serra.

La sua è stata un’elezione annunciata, frutto dell’accordo stretto una settimana fa con i dieci consiglieri eletti nella lista di Claudio De Luca. Un epilogo che alla vigilia era quasi impronosticabile. Non a caso, tutto lasciava presagire che a contendersi la presidenza sarebbero stati lo stesso De Luca e l’uscente Vittorio Gallucci che, però, a conti fatti hanno finito per annullarsi a vicenda.

Un mese fa, infatti, entrambi hanno eletto dieci consiglieri a testa, un pareggio perfetto che ha reso di fatto determinante il voto dell’unica esponente della terza lista entrata in Consiglio, ovvero la Nucci. Il successivo asse fra quest’ultima e De Luca, non è stato indolore.

Toni aspri, talvolta feroci, hanno scandito l’attesa della seduta odierna, senza però spostare in alcun modo gli equilibri. Qualche altro picco di animosità si è registrato oggi, ma alla fine è andato tutto come da programma. Dopo aver indicato il presidente, il Consiglio ha proceduto ad assegnare le altre cariche elettive. I prescelti in tal senso sono Andrea Borsani (segretario) ed Enrico Tenuta (tesoriere), entrambi eletti nella lista di De Luca. Il vicepresidente, invece, sarà indicato fra una settimana.