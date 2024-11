Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Non sono stati rilevati elementi che farebbero pensare ad un incendio di origine dolosa

Le fiamme hanno avvolto questa sera un magazzino adibito ad allevamento di conigli e galline a Badolato Marina in via Gramsci. L'incendio non ha lasciato scampo agli animali morti carbonizzati intrappolati all'interno dello stabile. Sul posto è sopraggiunta una squadra del distaccamento di Soverato con il supporto di un autobotte. Da quanto appreso si è provveduto ad informare il proprietario del magazzino, Nicola Scoppa. I carabinieri della locale stazione sono giunti sul luogo dell'incendio per effettuare i rilievi di rito. Da una prima ricostruzione non sono stati rilevati elementi che farebbero pensare ad un incendio di origine dolosa.





Luana Costa