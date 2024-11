Il giovane e' stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma in attesa della prossima udienza davanti ai giudici del Tribunale di Cosenza

COSENZA - I Carabinieri di Fagnano Castello, nel cosentino, hanno arrestato in flagranza di reato Cristian Iapichino, 20enne, noto alle forze dell'ordine, originario di Malvito, ritenuto responsabile di detenzione e spendita di banconote false. I militari dell'Arma, allertati a seguito dell'avvenuta spendita di banconote false in attivita' commerciale di Santa Caterina Albanese, a conclusione di una serrata attivita' d'indagine, sono risaliti al giovane responsabile, accertando che quest'ultimo aveva ricaricato una carta prepagata per una somma di 600 euro, spendendo dieci banconote false da 50 ed una da 100 euro. Peraltro, nel corso della successiva perquisizione personale e domiciliare, sono state rinvenute nella sua disponibilita' altre due banconote false da 50 ed una da 100 euro. Tutte le banconote ritenute false, per un totale di 12, del taglio da 50 e due da 100 euro sono state sottoposte a sequestro. Il giovane, a seguito della convalida dell'arresto, e' stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma in attesa della prossima udienza nel dibattimento davanti ai Giudici del Tribunale di Cosenza.