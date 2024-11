Un cane è stato ucciso barbaramente nel quartiere Signorello, periferia sud-est di Catanzaro. A prenderne atto l'assessore alla protezione degli animali Nunzio Belcaro che ha diramato una dura nota di biasimo. «È con profondo dolore e indignazione che il Comune, il sindaco e tutta l'amministrazione condanniamo fermamente questo atto di vile crudeltà» ha scritto Belcaro. «Pati era un membro molto amato della nostra comunità - aggiunge - e la sua morte lascia un segno indelebile di violenza e disprezzo per la vita innocente. Tale comportamento non solo è inaccettabile, ma mette in luce la pericolosità sociale di coloro che possono commettere tali atti disumani, poiché chi è capace di infliggere sofferenze agli animali potrebbe rappresentare una minaccia anche per le persone».

«Il Comune di Catanzaro - aggiunge l'assessore - auspica vivamente che vengano presi tutti i provvedimenti necessari per far sì che gli autori di questo crimine bieco siano identificati e puniti secondo le previsioni di legge. Inoltre, ci costituiremo parte civile in un eventuale procedimento penale: per garantire che giustizia sia fatta, per tutelare l'immagine di una città e dei suoi cittadini che amano gli animali e soprattutto per il povero Pati, affinché sia data una risposta ferma e adeguata ai responsabili di un atto così orribile. Invitiamo pertanto tutti i cittadini a collaborare con le autorità, fornendo qualsiasi informazione utile che possa portare all'identificazione degli aggressori. È importante che la comunità si unisca nel condannare energicamente ogni forma di violenza, sia essa rivolta agli animali o alle persone. L'assessorato ribadisce il suo impegno per la tutela e il benessere degli animali e si batterà - conclude Belcaro - sempre contro ogni forma di crudeltà e maltrattamento».