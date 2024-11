Brutta avventura stanotte per quattro pescatori di nazionalità francese, tratti in salvo dalla Guardia Costiera di Roccella Jonica dopo che la loro imbarcazione, a causa di un’avaria, si è incagliata a largo di Caulonia Marina, nei pressi della foce del torrente Allaro. La barca a vela, lunga circa 12 metri, è stata in parte danneggiata dalle onde del mare. Per i passeggeri a bordo, che fortunatamente stanno tutti bene, soltanto tanto spavento.