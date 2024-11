Le opere, raffiguranti “mascheroni” decoravano i balconi del teatro comunale “Manfroce”, distrutto dal terremoto del 1908. Sono state identificate grazie ad un volume

I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, Nucleo di Cosenza, unitamente a personale della Polizia Locale di Palmi, coadiuvati dalla locale Compagnia Carabinieri, a seguito di alcune segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, hanno espletato un’articolata attività di polizia giudiziaria in merito alla presenza in un’abitazione privata di Palmi di alcuni bassorilievi in pietra di Siracusa, raffiguranti “mascheroni”. Le opere decoravano le lunette dei balconi del teatro comunale “Manfroce” di Palmi, andato distrutto nel terremoto del 1908.



Le sculture sono state identificate grazie ad un volume custodito nella biblioteca comunale di Palmi e grazie, altresì, ai due esemplari, della medesima fattura, custoditi nella “Casa della cultura Leonida Repaci di Palmi”. Sulla base delle informazioni storiche e artistiche acquisite e di un sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale di Palmi, che ne confermava la presenza, visibile da chiunque, nell’abitazione segnalata, si è informata la Procura della Repubblica di Palmi. In esecuzione del provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria si è proceduto a sequestrare cinque bassorilievi e altri 7 elementi decorativi in pietra su cui sono in corso accertamenti tesi a verificarne la provenienza e a denunciare 2 cittadini italiani per il reato di ricettazione in concorso.