Si svuota la Terapia intensiva del policlinico di Germaneto: dimesso oggi, e trasferito in reparto, l’ultimo paziente affetto da Covid-19. «È stata vinta con successo la prima battaglia contro il coronavirus dal reparto guidato dal Prof. Federico Longhini», si legge in una nota dell’ospedale: «Un bilancio positivo dunque, con una percentuale di sopravvivenza elevata ed in linea con i principali centri Italiani».

Si tratta di un paziente di 60 anni, un operatore sanitario, che per via del virus si è trovato improvvisamente a dover interpretare la parte del paziente. Una degenza lunga la sua, molto complessa e complicata, legata alle sue condizioni di base ed alla età. Un decorso ulteriormente complicato dalla perforazione improvvisa della colecisti che ha richiesto un intervento chirurgico di urgenza, di colecistectomia, il primo ad essere eseguito su un paziente Covid- 19. La colecisti attualmente è in fase di studio per valutarne la correlazione con il virus.

«Si chiude oggi dunque, almeno per il momento, - prosegue la nota - l’esperienza della terapia intensiva del policlinico nella battaglia al Covid-19, con un bilancio positivo che conta il 70% della sopravvivenza e lascia ben sperare. Soddisfatto tutto il personale sanitario afferente all’Uoc di Terapia Intensiva del policlinico universitario che è stato impegnato per tre mesi nella lotta al Covid-19 rinunciando ai propri affetti e che quindi a breve potrà riabbracciare le proprie famiglie».