La vicenda a Morano Calabro, nel Cosentino. A sparare, per errore, il compagno

Drammatico incidente di caccia, questa mattina, in contrada Gonea di Morano Calabro (Cosenza). Un quarantenne, uscito con alcuni amici per una battuta di caccia al cinghiale, è stato centrato per errore dai colpi sparati da un compagno.





L'uomo, che sarebbe stato colpito al viso, è morto istantaneamente. Su cosa accaduto indagano i carabinieri. La vittima lascia la moglie, incinta di cinque mesi. (AGI)