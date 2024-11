L’uomo, raggiunto alla testa dal proiettile accidentale, è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Lamezia Terme

Lamezia Terme - Una battuta di caccia ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un incidente assolutamente casuale, accaduto nella prima domenica dell’anno, a Cortale, nel Catanzaro, avrebbe potuto costare la vita a Vittorio Vito Mazzotta, 29 anni. L’operaio è rimasto seriamente ferito dal colpo partito accidentalmente dal fucile di un amico, in località sambuco. Il proiettile ha raggiunto il giovane alla testa, colpendolo fortunatamente solo di striscio. Trasportato nell’ospedale di Lamezia Terme, il ragazzo è stato giudicato non in pericolo di vita. Sull'incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Girifalco, guidati dal capitano Silvio Ponzio, che stanno verificando l'esatta dinamica dei fatti.