Diverse sanzioni sono scattate nei confronti di alcuni bed and breakfast nel corso di una serie di controlli effettuati dalla guardia di finanza del comando provinciale di Cosenza. Gli accertamenti hanno riguardato, in particolare, delle strutture sulla fascia costiera dell'Alto Tirreno Cosentino, dove ogni anno viene registrato un elevato numero di presenze turistiche, soprattutto nei mesi estivi.

In diversi casi sono emerse violazioni da parte dei gestori dei B&B, che omettevano di comunicare gli ospiti registrati o non versavano la tassa di soggiorno. Inoltre è stato scoperto anche un B&B, presente su molti siti internet specializzati, che non aveva alcuna autorizzazione: il titolare dovrà pagare una sanzione fino a 1.000 euro.

Infine, dai controlli sul rispetto degli adempimenti fiscali è emerso che diversi gestori di B&B utilizzavano indebitamente costi e spese relative alle proprie abitazioni per dedurle dalla contabilità delle proprie strutture ricettive.

Francesco Pirillo