Sequestrata una ingente piantagione di canapa indiana nel Cosentino. I Carabinieri della Stazione di Cittadella del Capo, nel corso di uno specifico servizio, hanno individuato a Bonifati, impervia località montana, una piantagione di canapa indiana con un’estensione di circa 250 mq costituita da una ottantina di piante di altezza tra 150 e 300 centimetri, già pronte per essere raccolte. La piantagione era abilmente occultata tra la fitta vegetazione ed era dotata di un complesso sistema di irrigazione.



I militari giunti sul posto, mimetizzatisi in diversi punti, hanno atteso molte ore prima che arrivassero tre persone di Bonifati, una delle quali già nota in quanto due anni fa era stata arrestata per il medesimo reato: gli uomini, un 60enne, un 55enne e un 61enne, ignari della presenza dei carabinieri, hanno iniziato le operazioni di raccolta delle piante. A quel punto sono stati circondati e bloccati: sono stati trovati in possesso anche di due sacchi di juta contenenti complessivamente 6.5 kg di marijuana. La piantagione è stata sequestrata. I tre sono stati sottoposti ai domiciliari.