I carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni per detenzione di cocaina ai fini di spaccio. I militari della Tenenza di Cassano all’Ionio hanno fermato un'auto, sulla Via Provinciale, all’altezza del bivio di Garda, che sfrecciava ad alta velocità in direzione del centro di Cassano. Il conducente, un cassanese, è apparso nervoso e i carabinieri hanno deciso di perquisirlo. Trovando, nelle tasche dei suoi pantaloni, due involucri termosigillati contenenti cocaina purissima per un peso superiore ai 60 grammi. L'uomo aveva anche 1.500 euro in contanti. Per questo è stato arrestato per il reato di detenzione di ingenti quantitativi di cocaina ai fini di spaccio e portato nel carcere di Castrovillari.