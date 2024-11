Il giovane, fermato dai carabinieri per un controllo stradale. è stato trovato in possesso di 6 banconote da 100 euro contraffatte. Mentre all'interno dell'abitazione rinvenute anche 13 dosi di cocaina

Un giovane di 18 anni, residente a Corigliano-Rossano, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio e spendita di banconote false.

Il giovane è stato fermato dai carabinieri per un controllo stradale, assieme ad un'altra persona, ed è stato trovato in possesso di 6 banconote da 100 euro risultate contraffatte. I militari hanno poi accertato che i due avevano già effettuato vari acquisti in più esercizi commerciali di Castrovillari utilizzando altro denaro falso.

Nel corso di una perquisizione domiciliare nella casa della famiglia del 18enne, sono state trovate dentro un borsello custodito nella sua camera, 13 dosi di cocaina dal peso medio di 0,4 grammi, già confezionate e pronte allo spaccio, 2 bilancini di precisione e 300 euro in banconote di vario taglio, considerate provento della vendita di altra sostanza stupefacente. Trovate anche quattro banconote da 100 euro false.