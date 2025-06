I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno arrestato in flagranza per furto un 64enne originario di Maida (Catanzaro). L’uomo è stato sorpreso mentre stava rubando una Fiat Panda, in sosta su una via del quartiere di Nicastro di Lamezia Terme, dai militari del Nucleo operativo e radiomobile, intervenuti sul posto subito dopo una segnalazione.

L’autore in un primo momento aveva sottratto da una Fiat Punto in sosta entrambi gli specchietti retrovisori, l’antenna radio e il logo della casa produttrice, per poi riuscire ad entrare nell’auto infrangendo un finestrino, manomettendo il sistema di accensione e disattivando il gps. L’immediato intervento della pattuglia della Sezione Radiomobile ha permesso di bloccare l’autore del furto mentre stava per allontanarsi, con il conseguente recupero dell’intera refurtiva che è stata subito riconsegnata ai legittimi proprietari che hanno sporto denuncia.

Per l’uomo sono scattati prima gli arresti domiciliari e successivamente, a seguito dell’udienza di convalida del 12 giungo scorso, si sono aperte le porte del carcere, come disposto dal Tribunale di Lamezia Terme su richiesta della locale Procura.