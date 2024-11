«Ancora una volta, come accaduto in passato, siamo costretti a prendere atto che la trasparenza, che dovrebbe caratterizzare l’azione di tutte le pubbliche amministrazioni nel rispetto di regole non arbitrarie, non clientelari in modo da consentire a tutti i professionisti la parità di condizioni, è un principio, un modo di fare, disconosciuto al Sindaco Granata & co.». È quanto affermano in una nota stampa i componenti del gruppo consiliare Ora di Belvedere Marittimo.

«Al tema degli incarichi a professionisti per la redazione di progetti, esecuzione, collaudo delle opere pubbliche e/o di fattibilità tecnica dei lavori pubblici - proseguono - da sempre il gruppo Ora ha dedicato molta attenzione, denunciando sugli organi di stampa gli abusi più volte perpetrati dall'amministrazione, presentando anche una interrogazione consiliare al Sindaco, invitando l’Amministrazione Granata alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell'elenco dei professionisti abilitati. Invito, inutile dirlo, disatteso».

Due incarichi in due giorni

«Ci chiediamo come sia possibile che un professionista vicino ad alte cariche della maggioranza - dichiarano ancora -, ottenga in due giorni due importanti incarichi senza rispettare quel criterio di rotazione e di avvicendamento così come previsto dal nostro Regolamento comunale».

Secondo il gruppo di minoranza, lo stesso professionista incaricato per la redazione del documento di fattibilità tecnica ed economica del progetto “realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all’impianto di depurazione” avrebbe consegnato «per strani casi del destino» gli elaborati tecnici agli uffici comunali il 29 ottobre scorso, il giorno prima di ricevere l’incarico, «che gli viene affidato, invece, con Determina dirigenziale n.418 in data 30.10.2018».

I dubbi sul concorso

Per il sindaco Enrico Granata e i suoi sono giorni di affanno. Ad accusarli di presunti favoritismi, non ci sono solo gli oppositori politici, ma anche un cittadino, Antonello Pettinato, che si è rivolto direttamente alla Procura della Repubblica di Paola presentando un esposto dettagliato.

Il cittadino belvederese fa riferimento alla selezione pubblica per un posto di “operaio idraulico saldatore servizio idrico addetto mansioni del servizio idrico” e “terminalista collaboratore addetto a mansioni del servizio demografico”, che presenterebbe diverse controversie, a partire dalla qualifica dei componenti della commissione giudicante sino alla procedura d'espletamento dello stesso concorso.

