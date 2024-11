Due agenti della Polizia stradale di Paola si sono resi protagonisti di un gesto eroico, salvando in extremis un uomo sulla settantina che stava per lanciarsi da un ponte. L'episodio si è verificato questa mattina in località Piano della Donna a Belvedere Marittimo. Il settantenne si era già sporto pericolosamente oltre il guard rail, ma gli agenti, con un'azione rapida e precisa, lo hanno afferrato per le braccia e trascinato di peso nel piazzale a pochi metri di distanza, mettendolo al sicuro. I due agenti si chiamano Domenico Dammiano, 46 ​​anni, e Alberto Bottone, 45. Quest'ultimo è anche sindaco di Orsomarso.

La vicenda