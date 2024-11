I carabinieri, durante la perquisizione hanno trovato il falso dentista intento nel prestare cure odontoiatriche su un paziente, assistito da una collaboratrice, anche lei denunciata

Belvedere Marittimo - È stato sequestrato lo studio di un falso dentista e l'uomo, originario di Sangineto, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Cittadella del Capo, Bonifati e del Nas di Cosenza, che al momento dell'accesso nello studio, hanno trovato il falso dentista impegnato in cure odontoiatriche su un paziente, assistito da una collaboratrice, anche lei denunciata. L'attività illecita era molto pubblicizzata sul territorio dell'alto tirreno cosentino, e veniva esercitata in un appartamento nel centro di Belvedere. Gli altri pazienti in attesa di essere visitati, dopo essere stati identificati dai militari, hanno dichiarato di non essere a conoscenza che l'indagato fosse privo della necessaria abilitazione medica. Dall'analisi dell'agenda degli appuntamenti, il giro di affari è stato quantificato in oltre un centinaio di pazienti.