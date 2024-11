Gli uomini delle fiamme gialle hanno sequestrato beni per un valore pari a cinque milioni di euro. I sequestri sono scattati tra Roma e la provincia di Cosenza

Belvedere marittimo - I militari delle Fiamme Gialle di Cetraro, hanno accertato, a conclusione di una meticolosa attività investigativa, la commissione da parte di una società operante nel settore sanitario, con sede a Belvedere Marittimo, di una notevole serie di reati di natura tributaria. Gli accertamenti esperiti hanno permesso di appurare che la società in questione non ha versato gli emolumenti dovuti per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010.



Il titolare delle indagini ha, così, richiesto ed ottenuto dal G.I.P. presso il Tribunale di Paola l’emissione di un decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni per un importo pari a 4.994.370,80 euro.



A fronte di tale provvedimento, i militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione, su tutto il territorio nazionale, alle attività delegate dall’Autorità Giudiziaria, pervenendo al sequestro di ben 137 beni tra abitazioni, terreni agricoli, fabbricati rurali, aree edificabili nonché diversi immobili dislocati tra Roma e l’hinterland cosentino. Oltre a detti beni sono stati oggetto di sequestro i saldi attivi dei conti correnti bancari intestati al rappresentante legale della società aperti presso alcuni istituti di credito.