Uno dei cittadini del Bangladesh residente a Cassano all'Jonio poi risultato positivo al Covid-19 ha viaggiato su un autobus delle Ferrovie della Calabria partito da Castrovillari il 25 agosto alle 9.30.



Diretto a Cosenza il mezzo a Cammarata avrebbe visto salire alcuni passeggeri tra cui un cittadino bengalese poi risultato positivo ai controlli sul Coronavirus. Il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, avrebbe così assunto informazioni dal suo collega di Cassano all'Jonio, Gianni Papasso, per attivare i controlli utili a monitorare le persone che hanno viaggiato in quel giorno sul mezzo e attivare le procedure per il monitoraggio dei passeggeri.



Sarabbero cinque i castrovillaresi presenti sull'autobus semivuoto che in maniera preventiva sono state già poste in quarantena domiciliare in atta di effettuare il tampone e scongiurare che la catena del contagio possa coinvolgere anche la città del Pollino.