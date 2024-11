Il legale della famiglia Bergamini interviene alla radio: «Quando il corpo fu sormontato dal camion il giocatore era già morto o agonizzante»

«Dopo la riesumazione, la salma di Denis ha già iniziato a parlarci, perché il corpo nonostante siano passati 28 anni è in buone condizioni. Abbiamo avuto conferme sul fatto che sicuramente non si trattò di un incidente o di un suicidio: Denis Bergamini fu ucciso e chi lo uccise simulò un incidente stradale». Parole pesanti, pronunciate dall’avvocato della famiglia Bergamini, Fabio Anselmo, intervenuto alla trasmissione “La Storia Oscura” in onda su Radio Cusano Campus.





«Gli accertamenti sul corpo proseguono e noi vigileremo attentamente sugli esami e staremo molto attenti sui successivi sviluppi, perché abbiamo capito che sull'omicidio di Denis si sono innescate logiche inquietanti. Dai primi accertamenti – ha aggiunto Anselmo - emerge che solo una parte del corpo di Denis, il bacino, è devastata, il resto è integro: questo significa che il corpo è stato sormontato lentamente dal camion e poi è stata fatta evidentemente una manovra di leggera sterzata sopra il bacino e successivamente il camion è arretrato; ecco perché non si può assolutamente parlare di investimento.

Riteniamo inoltre che quando è successo questo, Bergamini fosse già morto o comunque agonizzante. Mi sento quindi di poter dire che siamo vicini alla verità, anche perché oggi, finalmente, da parte della Procura di Castrovillari c'è la volontà di arrivare alla verità, una volontà che non c'è mai stata prima».