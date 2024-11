La “bomba gossip” l’ha lanciata il settimanale Oggi e finora non ci sono state smentite: l’addio alla fidanzata Francesca Pascale (36 anni) è costato a Silvio Berlusconi (84 anni a settembre) una "buonuscita" di 20 milioni di euro, più l’impegno a versare a suo favore un milione di euro l’anno.

La loro relazione era ormai finita da mesi, ma per la “risoluzione” definitiva c’è voluto un accordo economico, che probabilmente prevede anche un rigido impegno alla discrezione da parte della ex valletta di Telecafone, approdata poi al Pdl. All’inizio la soubrette era soltanto una delle tante fan del club “Forza Silvio”, sempre in prima fila a tutti gli eventi con il Cavaliere di Arcore. Poi la relazione sentimentale e la convivenza, durata 10 anni, all’indomani della separazione con la seconda moglie, Veronica Lario.

La notizia del ricchissimo accordo economico non è stata smentita dallo staff dell'ex presidente del Consiglio. Appena quattro mesi fa un comunicato di Forza Italia aveva conferma la fine della relazione tra Silvio e Francesca, sottolineando che «continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente e la signora, ma non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia».

Di recente la ex compagna di Berlusconi - sempre secondo le rivelazioni di Oggi - è stata fotografata in compagnia della cantante Paola Turci, alla quale sarebbe legata da una «inseparabile amicizia» e con la quale «condivide l'impegno a favore di gay e lesbiche».

Il leader di Forza Italia è legato adesso a Marta Fascina, classe ‘90, originaria di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, ma cresciuta a Portici, deputata di Forza Italia.