Una mattinata di ordinaria follia. È quella che ha vissuto un dipendente dell’Atm di Messina, aggredito intorno alle 11:30 da un uomo infastidito per aver ricevuto la richiesta di esibire il biglietto sul tram, nei pressi della centralissima Piazza Cairoli.



L’aggressore, un uomo di origini calabresi di cui non sono state note le generalità, alla richiesta del contollore, lo avrebbe colpito con una testata rompendogli il setto nasale. Allertate dagli altri viaggiatori, le forze dell’ordine hanno subito individuato e accompagnato in caserma il colpevole dove, con tutta probabilità, verrà denunciato per lesioni personali gravi. Per il dipendente subito soccorso, invece, è stata certificata una prognosi di trenta giorni.