Una bimba di quattro mesi, proveniente da San calogero, nel vibonese, ricoverata per febbre alta e polmonite all'ospedale di Lamezia Terme, è risultata positiva al test dell'H1N1

Sono ore di apprensione nel reparto di Pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme per un sospetto caso di aviaria su una bambina di appena 4 mesi. La piccola, proveniente da San Calogero, ricoverata per febbre alta e sospetta polmonite, in seguito ai dovuti accertamenti è risultata positiva al test dell’H1N1, meglio conosciuta come aviaria.Trasportata d'urgenza al Policlinico di Bari è stata presa in consegna da un’equipe specializzata.



