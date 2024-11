Lieto fine per una neo-mamma e la sua piccola. La donna, infatti, ha partorito in ambulanza grazie all’aiuto dell’autista (soccorritore blsd) e una infermiera professionista. Il mezzo di soccorso era infatti privo di medico. La vicenda è avvenuta nel Cosentino. Più dettagliatamente, nella tarda mattinata, intorno alle 11.30, l’equipe era stata inviata in soccorso a Firmo. La gestante aveva rotto le acque.

Una volta giunti sul posto, gli operatori hanno riferito la situazione alla centrale che si è prodigata per facilitare un incontro con un mezzo medicalizzato. L’unico disponibile sul territorio era quello di Castrovillari. L’autista, volontario dell'Associazione Croce di S. Nicola di Mira, e l’infermiera (pet di Lungro), sono riusciti a raggiungere la pet di Castrovillari e caricare il medico e infermiere.

La bimba però aveva troppa fretta di nascere e così nell'ambulanza della pet di Lungro (affidata alla associazione Croce di S Nicola di Mira tramite un apposita convenzione con l’ Asp) è nata la piccola, in buona salute . Arrivati in ospedale, mamma e piccola sono state accolte dal personale sanitario del reparto di Neonatologia.