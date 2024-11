Lo ha deciso il procuratore della Repubblica di Paola: 'i genitori potrebbero, anche inavvertitamente, aver travolto la bimba' perchè al momento del fatto la bimba era nel letto con i genitori

Sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo i giovani genitori della bimba di 4 mesi che è morta, due giorni fa, a Paola, per soffocamento. “Un atto dovuto, ma c’è anche la possibilità concreta di una responsabilità dei due – dice il procuratore della Repubblica di Paola, Bruno Giordano – perché i carabinieri hanno accertato che al momento del fatto genitori e figlia erano tutti sullo stesso letto”. L’ipotesi, ha aggiunto il magistrato è che “i genitori potrebbero, anche inavvertitamente, aver travolto la bimba, visto che non erano in condizioni di lucidità mentale”. Si suppone infatti che avessero assunto droghe. Si attendono intanto i risultati dell’autopsia, effettuata venerdì 10 luglio. Per quanto si era appreso già nella prima fase delle indagini, non c’erano particolari segni di violenza.