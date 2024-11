L'incidente in un villaggio turistico a Crotone. Il piccolo sarebbe rimasto sott'acqua per diversi minuti

Un bambino di appena 4 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'Annunziata di Cosenza, dopo un incidente in piscina in un villaggio turistico a Crotone. Il piccolo avrebbe rischiato di annegare, rimanendo diversi minuti sott'acqua.

Una volta soccorso, le sue condizioni sarebbero subito apparse gravi. Per tale motivo è stato trasportato d'urgenza nell'ospedale del capoluogo bruzio, dove si trova attualmente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica.