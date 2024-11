L'episodio risale alla scorsa estate. Ad avvisare i carabinieri di Scalea, furono i vicini di casa attirati dal pianto incessante del piccolo

Scalea (Cosenza) - Dovranno rispondere di abbandono e maltrattamenti su minore i genitori di un bimbo di appena 5 anni che la scorsa estate fu lasciato solo a casa per un'intera giornata. Furono alcuni vicini di casa, attirati dal pianto incessante del piccolo a chiamare i carabinieri di Scalea che intervenuti nell'abitazione del bambino lo trovarono da solo e con evidenti segni di percosse giudicate guaribili in 20 giorni. Dopo mesi di indagini e accertamenti i carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di marito e moglie. Lui psichiatra, lei di orgini lituane. Il padre è stato portato in carcere, mentre la madre è stata posta ai domiciliari insieme al bimbo che comunque viene seguito dagli assistenti sociali.