Un bimbo di appena cinque mesi ha perso la vita all’ospedale di Cosenza, dove era arrivato in condizioni critiche dopo un trasferimento dall’ospedale di Corigliano Rossano. I medici della struttura jonica avevano ritenuto necessario il trasferimento nel capoluogo per garantire cure più adeguate. Il piccolo intubato e sottoposto a trattamenti intensivi, non è riuscito tuttavia a sopravvivere.

La famiglia, sconvolta dal dolore, ha presentato un esposto alla Procura di Cosenza, sollevando dubbi sulla tempestività dell’intervento sanitario. Vuole capire se il trasferimento sia avvenuto nei tempi giusti e se le cure ricevute siano state adeguate. Le autorità hanno avviato un’indagine per fare luce sulla vicenda. Gli agenti della Volante sono intervenuti in ospedale per raccogliere le prime informazioni e la Procura ha già aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino avrebbe sofferto di problemi di salute pregressi, ma resta da chiarire se vi siano stati errori o ritardi nell’assistenza. Gli inquirenti procederanno con tutti gli accertamenti necessari per comprendere cosa sia realmente accaduto.