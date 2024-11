Gesto eroico di una squadra di vigili del fuoco di Corigliano-Rossano che stamattina sono intervenuti in Via Sibari, nel centro urbano di Rossano Scalo, per mettere in salvo un bambino che era rimasto intrappolato in macchina.

Attimi di paura per quella portiera che non riusciva proprio ad aprirsi. Per fortuna il tempestivo intervento dei “pompieri”, avvisati dell’accaduto dai genitori del bambino, preoccupati ed impauriti, ha evitato il peggio. Il bimbo, di poco più di un anno, era seduto nel seggiolino quando ad un tratto, probabilmente per un blackout della batteria dell’auto, le chiusure della macchina si sono centralizzate chiudendo tutti i varchi d’accesso alla vettura.

Sul posto è giunta la squadra di servizio del distaccamento VVF di Rossano, guidata dal capo partenza Mario Strtazzulli e composta dai vigili Abenante, Sisca, Amoriello e Bruno Bossio, che con un intervento rapido hanno sbloccato le portiere e liberato il bambino dalla trappola dell’autovettura in una giornata che si annuncia di nuovo climaticamente torrida.