Sono ormai passate quattro ore e gli automobilisti tra Cosenza e Rogliano sono ancora bloccati perchè l'Anas non riesce a liberare le carreggiate autostradali. Tra questi anche un bambino di undici anni appena operato all'ospedale Annunziata di Cosenza

L'abbondante nevicata che ha bloccato l'autostrada Salerno Reggio Calabria nel tratto tra Cosenza e Rogliano da farsa, per l'approssimazione con la quale l'Anas sta gestendo la situazione, rischia di trasformarsi in tragedia. Grazie alla nostra Cristina Iannuzzi, che da ore si trova intrappolata insieme ad altri automobilisti in una galleria del sopradetto tratto autostradale, cominciano a trapelare vicende che potrebbero trasformarsi in drammi. Un ragazzino di undici anni appena operato a Cosenza e, dunque, convalescente si trova bloccato nella galleria, senza vedere uno straccio di soccorritore. Come dicevamo nei precedenti pezzi, nella galleria l'area diventa sempre più irrespirabile, anche perchè gli automobilisti sono costretti ad accendere i motori per attivare i riscaldamenti, considerato la rigidità delle temperature esterne. Ci chiediamo: Come è possibile che dopo quattro ore gli automobilisti bloccati su questo percorso non sono stati raggiunti per ricevere un minimo di assistenza? Stiamo parlando di enti come l'Anas, la Protezione Civile che dovrebbero disporre di mezzi e uomini in abbondanza considerato che, tra l'atro, la nevicata in questione era stata ampliamente prevista da tutti i bollettini metereologici. Dalle notizie trapelate sembra che il blocco sia da attribuire ad alcuni mezzi che si sono messi di traverso nelle carreggiate autostradali perchè privi di catene o di gomme antineve, se così fosse, anche in questo caso la responsabilità è di coloro che avrebbero dovuto attivare i controlli del caso agli ingressi degli svincoli autostradali.



