Vicinanza è stata espressa alla famiglia del piccolo di 15 mesi morto ieri all'ospedale di Cosenza da monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Jonio in pellegrinaggio in Terra Santa. Appresa la dolorosa notizia della morte del bambino e delle gravissime condizioni in cui versa il suo fratellino, invita tutti al «rispettoso silenzio e all’unanime preghiera davanti a così grande dolore innocente».

Il vescovo «esprime alla famiglia Di Cicco, e in particolare ai genitori, vicinanza concreta, invocando il dono della consolazione di Dio. Invita tutti i fedeli della Diocesi a unirsi in preghiera perché il piccolo di 5 mesi possa presto ristabilirsi ed essere riabbracciato dai genitori e da quanti lo amano e lo attendono».

Il piccolo è stato trasferito nella serata di ieri al Bambino Gesù dove sarebbe ricoverato in gravi condizioni.