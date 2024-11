Si tratta di due ginecologi e di un'ostetrica. La Procura di Cosenza ha aperto un'inchiesta per chiarire eventuali responsabilità. Disposta l'autopsia

Tre sono le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Cosenza che ha aperto un inchiesta per capire le cause e le eventuali responsabilità sulla morte del bimbo deceduto, ieri, durante il parto all'ospedale Annunziata di Cosenza. Si tratta di due ginecologi e un'ostetrica. L'iscrizione dei medici nel registro degli indagati è stata fatta in via preventiva per permettere agli indagati di partecipare all'autopsia che è un esame irripetibile.Alcune indiscrezioni hanno riferito che la testa del neonato sarebbe staccata dal corpo ma, intanto è stata disposta l'autopsia.