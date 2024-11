Il pm claudia Colucci ha iscritto nel registro degli indagati un medico del reparto di ginecologia e altri due in servizio al pronto soccorso

Tre sono i medici dell'ospedale Iazzolino di Vibo Valentia che il pm Claudia Colucci ha iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta sul feto nato morto ieri mattina. Si tratta di un medico del reparto di ginecologia e di altri due in servizio nel pronto soccorso. Per i tre si ipotizza il reato di procurato aborto. I provvedimenti sono stati notificati questo pomeriggio dai carabinieri mentre l'autopsia, prevista per oggi, è slittata a domani.

I provvedimenti sono stati notificati a due medici del reparto di Ginecologia, Rocco Fiaschè e Daniela Fusca, e ad uno in servizio nel Pronto soccorso, Francesco Tripodi.

